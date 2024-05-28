Будут судить пятерых причастных к деятельности незаконного игорного заведения в Деснянском районе столицы

В Киеве будут судить членов организованной преступной группы, которая руководила незаконным игорным заведением.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, которые считаются членами организованной преступной группы. По обвинению, они организовали и управляли незаконным игорным заведением в Деснянском районе города (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).

В Киевской городской прокуратуре рассказали, что в помещении, которое они арендовали, в течение 2023 года проводились азартные игры без соответствующей лицензии, а также предоставлялась возможность играть в азартные игры через Интернет. Клиенты могли получить доступ к заведению только после предварительной регистрации.

Согласно экспертному заключению, полученному во время компьютерно-технической экспертизы, на компьютерах, которые были изъяты во время обыска, было обнаружено программное обеспечение под названием «iConnect». Это программное обеспечение использовалось для доступа к азартным играм и имитации игры на игровых автоматах.

Сейчас обвиняемым грозит наказание: от штрафа от 40 тысяч до 50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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