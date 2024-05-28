Судитимуть п’ятьох причетних до діяльності незаконного грального закладу в Деснянському районі столиці

У Києві судитимуть членів організованої злочинної групи, яка керувала незаконним гральним закладом.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, які вважаються членами організованої злочинної групи. За обвинуваченням, вони організували та управляли незаконним гральним закладом у Деснянському районі міста (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України).

У Київській міській прокуратурі розповіли, що у приміщенні, яке вони орендували, протягом 2023 року проводилися азартні ігри без відповідної ліцензії, а також надавалася можливість грати в азартні ігри через Інтернет. Клієнти могли отримати доступ до закладу лише після попередньої реєстрації.

Згідно з експертним висновком, отриманим під час комп'ютерно-технічної експертизи, на комп'ютерах, які були вилучені під час обшуку, було виявлено програмне забезпечення під назвою «iConnect». Це програмне забезпечення використовувалося для доступу до азартних ігор та імітації гри на гральних автоматах.

Зараз обвинуваченим загрожує покарання: від штрафу від 40 тисяч до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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