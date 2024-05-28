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Нацкомісія вперше з 2022 року підвищила тарифи на воду для непобутових споживачів

16:31, 28 травня 2024
Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зростуть для низки споживачів.
Нацкомісія вперше з 2022 року підвищила тарифи на воду для непобутових споживачів
Джерело фото: Freepik
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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду для непобутових споживачів. Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються без змін.

Нова вартість набуде чинності з 1 червня 2024, йдеться на сайті комісії.

Востаннє тариф на воду для непобутових споживачів піднімали в 2022.

Як повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко, до кінця травня Уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.

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