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Літній дефіцит електроенергії: що очікувати

20:56, 28 травня 2024
Дефіцит електроенергії в Україні може бути до 1,3 ГВт у пікові години літнього сезону.
Літній дефіцит електроенергії: що очікувати
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Згідно з прогнозами генерального менеджера з організації консультативних послуг в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олени Лапенко, у випадку відсутності нових пошкоджень і при помірних температурах, дефіцит електроенергії в Україні влітку під час пікових годин може сягати не більше ніж 1,3 ГВт. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Якщо літо буде не дуже спекотним, то дефіцит у пікові години може не перевищувати 1,3 ГВт. У години мінімальних навантажень або піку генерації з ВДЕ дефіцит може бути відсутній», - пояснила Лапенко.

Зазначається, що за базового сценарію кількість годин з дефіцитом електроенергії у літній період не перевищуватиме 21%.

У другому сценарії, який передбачає збільшення попиту на електроенергію через підвищення середньодобових температур, дефіцит може перевищувати 2,5 ГВт у пікові години, а кількість годин з дефіцитом становитиме 28%.

Експерти DiXi Group також розглянули третій сценарій, в якому враховані можливі повторні атаки на енергосистему. За цим сценарієм, при збереженні помірних температур, дефіцит електроенергії у пікові години може складати близько 2,8 ГВт, а кількість годин з дефіцитом становитиме 35%.

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