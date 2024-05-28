Летний дефицит электроэнергии: что ожидать

Дефицит электроэнергии в Украине может быть до 1,3 ГВт в пиковые часы летнего сезона.

Согласно прогнозам генерального менеджера по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елены Лапенко, в случае отсутствия новых повреждений и при умеренных температурах, дефицит электроэнергии в Украине летом во время пиковых часов может достигать не более 1,3 ГВт. Об этом сообщает «Укринформ».

«Если лето будет не очень жарким, то дефицит в пиковые часы может не превышать 1,3 ГВт. В часы минимальных нагрузок или пика генерации из ВИЭ дефицит может отсутствовать», - пояснила Лапенко.

Отмечается, что при базовом сценарии количество часов с дефицитом электроэнергии в летний период не будет превышать 21%.

Во втором сценарии, который предусматривает увеличение спроса на электроэнергию из-за повышения среднесуточных температур, дефицит может превышать 2,5 ГВт в пиковые часы, а количество часов с дефицитом составит 28%.

Эксперты DiXi Group также рассмотрели третий сценарий, в котором учтены возможные повторные атаки на энергосистему. По этому сценарию, при сохранении умеренных температур, дефицит электроэнергии в пиковые часы может составлять около 2,8 ГВт, а количество часов с дефицитом составит 35%.

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