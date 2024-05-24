Уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію до кінця травня – Галущенко

Рішення про підвищення тарифів буде ухвалено в найближчий тиждень.

Джерело фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

Протягом тижня до кінця травня Уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Як сказав очільник Міненерго Герман Галущенко на годині запитань до Уряду у Верховній Раді 24 травня, це питання знаходиться на розгляді.

«Сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», - зазначив він.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів.

«Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», – зазначив Галущенко.

Також він зазначив, що наразі Уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.