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Уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію до кінця травня – Галущенко

12:47, 24 травня 2024
Рішення про підвищення тарифів буде ухвалено в найближчий тиждень.
Уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію до кінця травня – Галущенко
Джерело фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images
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Протягом тижня до кінця травня Уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Як сказав очільник Міненерго Герман Галущенко на годині запитань до Уряду у Верховній Раді 24 травня, це питання знаходиться на розгляді.

«Сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», - зазначив він.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів.

«Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», – зазначив Галущенко.

Також він зазначив, що наразі Уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.

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