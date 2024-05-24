Уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію до кінця травня – Галущенко

Протягом тижня до кінця травня Уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.
Як сказав очільник Міненерго Герман Галущенко на годині запитань до Уряду у Верховній Раді 24 травня, це питання знаходиться на розгляді.
«Сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», - зазначив він.
За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів.
«Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», – зазначив Галущенко.
Також він зазначив, що наразі Уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення.
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