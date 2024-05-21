Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення

Остаточного рішення щодо конкретної ціни наразі немає.

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Міністерство енергетики зараз продовжує розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що остаточного рішення ще немає.

«Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи», - сказав Колісник.

За його словами, незначне підвищення тарифів на світло для населення минулого року дозволило енергетикам відновити 3 ГВт потужності електростанцій.

«Остаточного рішення щодо конкретної ціни немає», - наголосив заступник міністра.

Крім того, Микола Колісник зауважив, що міністерство також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

Раніше у Міненерго закликали бізнес встановлювати генератори та сонячні панелі.

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