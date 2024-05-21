Міненерго закликає бізнес встановлювати генератори та сонячні панелі

Міністерство енергетики України рекомендує бізнесу встановлювати резервні генератори та сонячні панелі для самозабезпечення електроенергією. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник в ефірі телемарафону.
Колесник зазначив, що встановлення резервної генерації є економічно вигідним та допоможе підготуватися до опалювального сезону. «Для бізнесу, не буде зайвим встановити резервну генерацію. Таким чином ми зможемо підготуватися до наступного опалювального сезону», - сказав він.
Заступник міністра також наголосив, що для бізнесу створені всі необхідні умови для реалізації таких проєктів.
Він підкреслив, що встановлення резервних генераторів та сонячних панелей є комерційно вигідним кроком для бізнесу. «Наразі ринкові умови вже є достатньо економічно вигідними, для того щоб встановлювати резервне живлення генерації і покривати власні потреби для бізнесу. У разі генерації понад власні потреби, є можливість продавати це в енергомережу. Насправді, ці інструменти є комерційно вигідними. Саме тому ми і закликаємо бізнес працювати на цьому напрямку, за загальними європейськими правилами», - зазначив Колесник.
За його словами, ринок встановлення сонячних панелей в Україні вже розвинутий, і це є повністю ринковим механізмом, який допоможе бізнесу задовольнити свої потреби та підтримати енергетику країни. «Наявність власної генерації для власних потреб є важливим крок для самозабезпечення», - підкреслив чиновник.
Нагадаємо, для бізнесу від початку літа почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію.
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