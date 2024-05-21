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ДСНС обстежує прибережну зону акваторії Одещини, фото

16:16, 21 травня 2024
Під час занурення спеціалісти виявили рештки, ймовірно, вибухонебезпечних предметів.
ДСНС обстежує прибережну зону акваторії Одещини, фото
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В акваторії Одеській області триває обстеження. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 20 травня на одному з пляжів водолази та сапери спільно обстежили прибережну зону Чорного моря.

Під час занурення спеціалісти виявили рештки, ймовірно, вибухонебезпечних предметів. Їх вилучили на берег для подальшого знищення.

Нещодавно також стало відомо, що у Черкасах для підготовки до літнього сезону водолази розпочали обстеження дна водойм у місцях масового відпочинку. У ДСНС України повідомили, що водолази області нині проводять ретельну перевірку дна на акваторії Дніпра.

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