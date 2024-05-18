У Черкасах водолази розпочали обстеження дна водойм у місцях масового відпочинку

Під час робіт надзвичайники виявили та підняли з дна багато небезпечного сміття.

У Черкасах для підготовки до літнього сезону водолази розпочали обстеження дна водойм у місцях масового відпочинку. У ДСНС України повідомили, що водолази області нині проводять ретельну перевірку дна на акваторії Дніпра.

Як зазначається, під час робіт надзвичайники виявили та підняли з дна багато небезпечного сміття (уламки скла, металу, гілки дерев), яке могло би призвести до травмування людей.

Громадян просять дбайливо ставитися до довкілля, не смітити й дотримуватися правил безпечного відпочинку на воді.

Також у ДСНС нагадують, що в низці регіонів України у зв'язку з російською збройною агресією діє заборона на відвідування водойм і лісів.

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