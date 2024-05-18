В Черкассах водолазы приступили к обследованию дна водоемов в местах массового отдыха

Во время работ чрезвычайники обнаружили и подняли со дна много опасного мусора.

В Черкассах для подготовки к летнему сезону водолазы приступили к обследованию дна водоемов в местах массового отдыха. В ГСЧС Украины сообщили, что водолазы области сейчас проводят тщательную проверку дна на акватории Днепра.

Как отмечается, во время работ чрезвычайники обнаружили и подняли со дна много опасного мусора (обломки стекла, металла, ветки деревьев), который мог бы привести к травмам людей.

Граждан просят бережно относиться к окружающей среде, не сорить и соблюдать правила безопасного отдыха на воде.

Также в ГСЧС напоминают, что в ряде регионов Украины в связи с российской вооруженной агрессией действует запрет на посещение водоемов и лесов.

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