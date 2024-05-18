В полиции открыли кружок «Юный кинолог» для детей с их любимцами

Кружок начнет работу на базе Кинологического центра Главного управления Нацполиции в городе Киеве с 25 мая.

В столице открыли кружок «Юный кинолог», в котором полицейские ждут деток и их собачек. Как объясняют в полиции, дети смогут ознакомиться с работой кинологической службы, научиться методам взаимопонимания с четырехлапыми, правилам ухода и общения с собаками и дрессировке.

Кружок начнет работу на базе Кинологического центра Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с 25 мая и в дальнейшем будет работать каждую субботу с 10:00 до 12:00.

«Полицейские-кинологи поделятся своим опытом воспитания четырехлапых, научат малышей базовым командам и основным правилам поведения с собакой. Занятия в кружке будут способствовать усвоению знаний о воспитании их любимцев и развития у детей чувства уважения к животным», - отметили в полиции.

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