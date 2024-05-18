Как мотоциклисту избежать ДТП: полезные советы

19:49, 18 мая 2024
Важно не обгонять других водителей с правой стороны и не двигаться раздельной полосой в пробке.
Украинское законодательство признает водителей мопедов, мотоциклов и скутеров полноправными участниками дорожного движения. Следовательно, водителям этих транспортных средств также следует придерживаться правил дорожного движения и соблюдать. Как ни попасть в ДТП на мотоцикле, сообщили в Патрульной полиции Львовщины.
Следует придерживаться следующих правил:
- перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
- водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
- водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
- управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, наличия водительского удостоверения и других необходимых документов;
- во время маневра обязательно следует пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
- водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
- иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;
- не обгонять других водителей с правой стороны;
- не двигаться раздельной полосой в пробке;
- не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.
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