Как мотоциклисту избежать ДТП: полезные советы

Важно не обгонять других водителей с правой стороны и не двигаться раздельной полосой в пробке.

Украинское законодательство признает водителей мопедов, мотоциклов и скутеров полноправными участниками дорожного движения. Следовательно, водителям этих транспортных средств также следует придерживаться правил дорожного движения и соблюдать. Как ни попасть в ДТП на мотоцикле, сообщили в Патрульной полиции Львовщины.

Следует придерживаться следующих правил:

перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;

водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;

водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;

управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, наличия водительского удостоверения и других необходимых документов;

во время маневра обязательно следует пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";

водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;

иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;

не обгонять других водителей с правой стороны;

не двигаться раздельной полосой в пробке;

не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

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