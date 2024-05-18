Компания Danone завершила продажу своих активов и покидает россию

Danone объявила, что завершила продажу своего бизнеса по производству продуктов питания в россии.

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Французская компания Danone объявила, что завершила продажу своих активов и сворачивает деятельность в россии, на которую приходилось около 5% продаж в мире и где они работала более 30 лет. Компания является одним из крупнейших производителей молочных продуктов и других продуктов питания, что работает в более чем 140 странах. В россию Danone пришел в 1992 году.

О завершении продажи группа сообщила в своем пресс-релизе.

«Сегодня компания Danone объявила, что завершила продажу своего бизнеса по производству продуктов питания в россии ООО "Вамин Р" после получения необходимых разрешений российских регуляторных органов», - говорится в документе.

Как отмечается, компании потребовалось больше семи месяцев после полномасштабного вторжения, чтобы начать процесс выхода из рф. Лишь в октябре 2022 года она объявила о планах уйти с российского рынка, но потом в россии издали указ о национализации Danone. Взятие под контроль россией заблокировало процесс продажи.

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