Компанія Danone завершила продаж своїх активів та залишає росію

Danone оголосила, що завершила продаж свого бізнесу з виробництва продуктів харчування в росії.

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Французька компанія Danone оголосила, що завершила продаж своїх активів та згортає діяльність в росії, на яку припадало близько 5% світових продажів компанії і де працювала понад 30 років. Компанія є одним із найбільших виробників молочних продуктів та інших продуктів харчування, що працює у більш ніж 140 країнах світу. До росії Danone прийшов у 1992 році.

Про завершення продажу, група повідомила у своєму пресрелізі.

«Сьогодні компанія Danone оголосила, що завершила продаж свого бізнесу з виробництва продуктів харчування в росії ТОВ "Вамін Р" після отримання необхідних дозволів російських регуляторних органів», - йдеться в документі.

Як зазначається, компанії знадобилося більше семи місяців після повномасштабного вторгнення, щоб розпочати процес виходу з рф. Лише в жовтні 2022 року вона оголосила про плани піти з російського ринку, але згодом в росії видали указ про націоналізацію Danone. Взяття під контроль росію заблокувало процес продажу.

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