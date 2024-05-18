Наш контрнаступ буде, але зараз черга росіян, — Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що контрнаступ буде, але для цього потрібно стабілізувати ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський оцінив можливість контрнаступу України. За словами Президента, потрібно для початку стабілізувати фронт та зупинити наступ рф.

"Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", — сказав Зеленський в інтерв'ю AFP.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував ситуацію на Харківщині та ймовірність наступу на Київ.

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