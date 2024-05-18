Президент Зеленський прокоментував ситуацію на Харківщині та ймовірність наступу на Київ

За словами Володимира Зеленського, не вистачить сил для «повномасштабного наступу на столицю, як було на початку вторгнення».

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор рф не зможе здійснити великий наступ на Київ, як це було у 2022 році, оскільки їй не вистачить для цього сил. Про це він сказав в інтерв’ю AFP.

За його словами, нині російські війська прагнуть атакувати Харків, хоч і розуміють, що це буде "дуже важко".

"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", - підкреслив голова держави.

Президент запевнє, що в рф недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення".

Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість, заявив Зеленський і закликав розгорнути дві батареї ЗРК Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю.

"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - наголосив глава держави.

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