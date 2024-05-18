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Президент Зеленський прокоментував ситуацію на Харківщині та ймовірність наступу на Київ

13:19, 18 травня 2024
За словами Володимира Зеленського, не вистачить сил для «повномасштабного наступу на столицю, як було на початку вторгнення».
Президент Зеленський прокоментував ситуацію на Харківщині та ймовірність наступу на Київ
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Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор рф не зможе здійснити великий наступ на Київ, як це було у 2022 році, оскільки їй не вистачить для цього сил. Про це він сказав в інтерв’ю AFP.

За його словами, нині російські війська прагнуть атакувати Харків, хоч і розуміють, що це буде "дуже важко".

"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", - підкреслив голова держави.

Президент запевнє, що в рф недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення".

Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість, заявив Зеленський і закликав розгорнути дві батареї ЗРК Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю.

"Вони як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - наголосив глава держави.

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