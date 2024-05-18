Президент Зеленский прокомментировал ситуацию в Харьковской области и вероятность наступления на Киев

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор рф не сможет осуществить большое наступление на Киев, как это было в 2022 году, поскольку ей не хватит для этого сил. Об этом он сказал в интервью AFP.
По его словам, сейчас российские войска стремятся атаковать Харьков, хотя и понимают, что это будет "очень тяжело".
"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться", - подчеркнул глава государства.
Президент уверит, что в рф недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения".
Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость, заявил Зеленский и призвал развернуть две батареи ЗРК Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью.
"Они как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", - подчеркнул глава государства.
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