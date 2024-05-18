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В Пенсионном фонде сообщили, кому из получателей субсидий нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат

20:23, 18 мая 2024
Если лицо с начала войны не обращалось в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда за переназначением субсидии или льготы, то нужно сделать это до 1 июля 2024 года.
В Пенсионном фонде сообщили, кому из получателей субсидий нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат
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Пенсионный фонд объясняет, кому из получателей субсидий нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат.

Речь идет о тех, кто соответствует следующим критериям:

  • является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы
  • являлись получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии рф 24 февраля 2022 года
  • проживали (или проживаете) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий
  • с начала полномасштабной войны не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда за переназначением субсидии или льготы

Подать заявление и необходимые документы в орган Фонда можно одним из способов:

  • лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте – в адрес органа Фонда; онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дию».

В ПФУ напоминают, что согласно постановлению правительства от 08.05.2024 №521 граждане, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где структурные подразделения по социальной защите населения не имели возможности осуществлять свои полномочия, и каким льготы и жилищные субсидии выплачивались согласно постановлению КМУ от 07.03.2022 №215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения», для продления получения выплат должны до 1 июля 2024 года обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы.

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