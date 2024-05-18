В Пенсионном фонде сообщили, кому из получателей субсидий нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат

Пенсионный фонд объясняет, кому из получателей субсидий нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат.
Речь идет о тех, кто соответствует следующим критериям:
Подать заявление и необходимые документы в орган Фонда можно одним из способов:
В ПФУ напоминают, что согласно постановлению правительства от 08.05.2024 №521 граждане, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где структурные подразделения по социальной защите населения не имели возможности осуществлять свои полномочия, и каким льготы и жилищные субсидии выплачивались согласно постановлению КМУ от 07.03.2022 №215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения», для продления получения выплат должны до 1 июля 2024 года обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.