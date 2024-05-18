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У Пенсійному фонді повідомили, кому з отримувачів субсидій потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат

20:23, 18 травня 2024
Якщо особа з початку війни не зверталась до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду за перепризначенням субсидії або пільги, то потрібно зробити це до 1 липня 2024 року.
У Пенсійному фонді повідомили, кому з отримувачів субсидій потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат
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Пенсійний фонд пояснює, кому з отримувачів субсидій потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат. 

Йдеться про тих, хто відповідає таким критеріям:

  • є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги
  • були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії рф 24 лютого 2022 року
  • проживали (чи проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій
  • з початку повномасштабної війни не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду за перепризначенням субсидії або пільги  

Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:

  • особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою – на адресу органу Фонду; онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

У ПФУ нагадують, що відповідно до постанови уряду від 08.05.2024 №521 громадяни, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, та яким пільги і житлові субсидії виплачувалися згідно з постановою КМУ від 07.03.2022 №215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», для продовження отримання виплат повинні до 1 липня 2024 року звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявами про призначення житлової субсидії або пільги.

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