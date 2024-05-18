У Пенсійному фонді повідомили, кому з отримувачів субсидій потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат

Пенсійний фонд пояснює, кому з отримувачів субсидій потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат.
Йдеться про тих, хто відповідає таким критеріям:
Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:
У ПФУ нагадують, що відповідно до постанови уряду від 08.05.2024 №521 громадяни, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, та яким пільги і житлові субсидії виплачувалися згідно з постановою КМУ від 07.03.2022 №215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», для продовження отримання виплат повинні до 1 липня 2024 року звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявами про призначення житлової субсидії або пільги.
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