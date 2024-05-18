Як працюватимуть сервісні центри МВС після набрання чинності закону про мобілізацію

Пакет документів залишається незмінним.

Як відомо, з 18 травня набирає чинності закон про мобілізацію. Відтак, аби уникнути поширення неправдивої інформації, пов’язаної з цим законом, у Головному сервісному центрі МВС наголосили, що надаватимуть послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишається незмінним.

«Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа», - наголосили у Головному сервісному центрі МВС.

Які документи необхідні для обміну посвідчення водія

При зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків, наявне посвідчення водія.

Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

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