Практика судів
  1. В Україні

У Міноборони відповіли, чому застосунок Резерв+ видає помилку при спробі оновити дані

11:12, 18 травня 2024
У Міноборони стверджують, що станом на зараз 150 тисяч громадян України «успішно авторизувалися у застосунку Резерв+», який запрацював сьогодні.
У Міноборони відповіли, чому застосунок Резерв+ видає помилку при спробі оновити дані
Джерело фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 18 травня, станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+, а ще сотні тисяч запитів – у черзі. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Як зазначається, функція авторизації може працювати не у всіх одночасно, адже застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати.

«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження»,  наголосили у Міноборони.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі зміни email військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, зареєстровані в е-кабінеті, зобовʼязані внести зміни в облікові дані – Уряд схвалив постанову

Чоловіки за кордоном можуть уточнити дані через електронний кабінет – Кабмін затвердив порядок.

Військово-обліковий документ в електронній формі буде містити QR-код – постанова Кабміну

Військово-обліковий документ буде навіть в осіб, які визнані непридатними чи досягли граничного віку перебування у запасі.

Чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року – закон про мобілізацію

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації, а здобувають другу вищу освіту – ні.

Чоловіки за кордоном для подачі заявки щодо видачі паспортів повинні будуть сформувати електронний військово-обліковий документ – МЗС

Можливість подати військово-обліковий документ в паперовому вигляді для отримання консульських послуг буде лише до 18 червня, далі – лише електронний.

Адміністративний чи «кримінальний» штраф або позбавлення волі – які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію

Крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області