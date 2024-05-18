У Міноборони відповіли, чому застосунок Резерв+ видає помилку при спробі оновити дані

У Міноборони стверджують, що станом на зараз 150 тисяч громадян України «успішно авторизувалися у застосунку Резерв+», який запрацював сьогодні.

Джерело фото: Міноборони

У суботу, 18 травня, станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+, а ще сотні тисяч запитів – у черзі. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Як зазначається, функція авторизації може працювати не у всіх одночасно, адже застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати.

«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження», – наголосили у Міноборони.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

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