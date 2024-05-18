В Минобороны ответили, почему приложение Резерв+ выдает ошибку при попытке обновить данные

В Минобороны утверждают, что по состоянию на сейчас 150 тысяч граждан Украины «успешно авторизировались в приложении Резерв+», которое заработало сегодня.

Источник фото: Минобороны

В субботу, 18 мая, по состоянию на сейчас 150 000 граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+, а еще сотни тысяч запросов – в очереди. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как отмечается, функция авторизации может работать не у всех одновременно, ведь приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать.

«Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания», – подчеркнули в Минобороны.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

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