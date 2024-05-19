В Житомирской области 19-летнего киевлянина подозревают в изнасиловании школьницы

Он силой затащил девочку за гаражи, где изнасиловал.

В Житомирской области 19-летний киевлянин получил подозрение в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в начале мая этого года парень приехал из столицы на Житомирщину в семью, где раньше проживал.

Молодой человек увидел девушку, которая находилась во дворе своего дома. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, он силой затащил ее за гаражи, где изнасиловал.

Затем местная жительница обратила внимание на заплаканную девушку и сообщила правоохранителям.

Парня задержали. Решается вопрос избрания задержанной меры пресечения.

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