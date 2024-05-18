Обновление данных в ЦНАПе: какие документы нужно иметь с собой военнообязанным, алгоритм

В Украине с 18 мая ЦНАПы принимают военнообязанных для обновления данных.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

С сегодняшнего дня, то есть 18 мая, военнообязанные украинцы в возрасте 18–60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные.

Один из способов это сделать – прийти в ЦНАП. В Минцифри сообщили, что разработали электронный функционал для ЦНАПов, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК.

Как это будет работать

Военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦНАП и предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их. Тогда администратор вносит данные в электронную систему – информация автоматически подтягивается в Оберег и заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.

«Даже если у вас нет военного билета, многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦНАПе. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа», - отметили в Минцифры.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военного билета в Дії не будет – в постановлении Кабмина предусматривается только такая техническая возможность.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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