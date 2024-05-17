Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться с использованием Дії

В военно-учетном документе, который в электронной форме сможет формироваться с помощью Дії, будет содержаться информация о совершении уклонистом административного или уголовного правонарушения.

Военно-учетный документ сможет формироваться в электронной форме посредством портала Дія. В нем будет информация о том, что лицо является уклонистом, в случае совершения таким лицом административного или уголовного правонарушения в сфере военного учета или мобилизации.

Так, Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными для выдачи военно-учетного документа нового образца.

Постановление вступит в силу 18 мая одновременно с законом об усилении мобилизации №3633-ІХ (законопроект 10449).

Следовательно, согласно новому порядку военно-учетный документ является документом, определяющим принадлежность его владельца к выполнению воинского долга, который оформляется (создается) и выдается гражданину Украины, который является призывником, военнообязанным или резервистом, в том числе, если он был исключен из военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления Кабмина от 16 мая № 559.

То есть военно-учетный документ будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. У таких граждан, исключенных из военного учета, военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключениях из военного учета.

Военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется):

в электронной форме - средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія), в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дії) (в случае технической реализации);

в бумажной форме – на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 559.

Военно-учетным документом призывников, военнообязанных и резервистов, а также граждан, исключенных из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе», в электронной форме (далее - военно -учетный документ в электронной форме) является отражение в электронной форме сведений о гражданине Украины, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также сведений об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.

Лицо может иметь на бланке только один военно-учетный документ.

Сведения, указанные в военно-учетном документе гражданина Украины, который находится или исключен из военного учета Вооруженных Сил, СБУ, разведывательного органа, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае, если сведения, указанные в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, он считается недействительным.

Соответствие сведений, указанных в военно-учетном документе на бланке, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре, проверяется через:

электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

районный (городской) ТЦК или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

В случае несоответствия сведений, указанных в удостоверении призывника, временном удостоверении военнообязанного, военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и военном билете офицера запаса, сведениям, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, гражданин Украины внесение соответствующих изменений:

в бумажной форме – должен обратиться в ТЦК по месту нахождения на военном учете;

в электронной форме – должен воспользоваться средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста для обращения в ТЦК по месту нахождения на военном учете.

Изменения вносятся в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе его мобильного приложения;

Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дії) (при технической реализации).

Военно-учетный документ в электронной форме формируется на безвозмездной основе по желанию лица после прохождения им электронной идентификации и аутентификации.

Формирование и отображение военно-учетного документа в электронной форме осуществляется автоматически при подключении электронного устройства к Интернету и наличии в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений, определенных в пункте 8 настоящего Порядка.

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода, содержащий сведения об указанном документе (QR-код военно-учетного документа) (при наличии таких сведений):

фамилию; собственное имя (все собственные имена); отчество;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

сведения о результатах медицинских осмотров, которые проводились с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;

воинское звание;

военно-учетная специальность (для военнообязанных и резервистов СБУ – код профиля подготовки и направление служебной и оперативно-служебной деятельности);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения об исполнении воинского долга;

сведения о военном учете;

сведения об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию;

дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

QR-код военно-учетного документа в электронной форме является формой военно-учетного документа в электронной форме в виде двумерного штрихкода, содержащего сведения об указанном военно-учетном документе, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной.

Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Военно-учетный документ в электронной форме и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Сведения о сформированном военно-учетном документе в электронной форме отражаются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Проверка военно-учетного документа в электронной форме осуществляется путем считывания QR-кода инициатором проверки с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения военно-учетного документа в электронной форме в форме информационного сообщения.

QR-код должен быть пригодным для считывания техническими средствами инициатора проверки, цельным, невредимым, нанесенным на любой носитель достаточного размера и требуемой контрастности.

Основанием неподтверждения военно-учетного документа в электронной форме является непригодность QR-кода считывания техническими средствами.

Электронное информационное взаимодействие, предусмотренное пунктом 6 настоящего Порядка, с другими информационно-коммуникационными системами осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Что касается «бумажного» военного билета, то бланк военно-учетного документа в бумажной форме производится самостоятельно ТЦК согласно требованиям, указанным в приложении 1 к постановлению.

ТЦК могут распечатывать бланк военно-учетного документа, который формируется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Подпись руководителя ТЦК удостоверяется гербовой мастичной печатью. Номер военно-учетного документа на бланке и дата его выдачи вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.

Военно-учетный документ на бланке выдается (заменяется) по письменному заявлению гражданина Украины ТЦК по месту нахождения на военном учете или исключения из военного учета в случаях:

взятие гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;

если призывник, состоявший на военном учете до вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 559, не получал удостоверение призывника, а военнообязанный и резервист — военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военного билета офицера запаса временного удостоверения военнообязанного;

изменения категории воинской обязанности;

отсутствие места для внесения изменений;

несоответствия сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

потери (порчи);

выявление желания изменить военно-учетный документ, выданный до вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 559.

Призывникам военно-учетный документ на бланке оформляется и выдается районным (городским) ТЦК или его отделом.

Граждане обязаны надежно хранить военно-учетный документ на бланке, следить за своевременным и точным внесением в него изменений и соблюдать правила военного учета.

О потере военно-учетного документа на бланке гражданин Украины обязан уведомить руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела (руководителя соответствующего органа СБУ, подразделения разведывательного органа) по месту нахождения на военном учете.

Для получения (замены) военно-учетного документа на бланке гражданин обязан лично обратиться с письменным заявлением ТЦК по месту нахождения на военном учете или исключении из военного учета и предоставить цветную фотографию установленного размера.

Если гражданин Украины по состоянию здоровья не может передвигаться (является лицом с ограниченной мобильностью) или признан в установленном порядке недееспособным, что подтверждается соответствующими документами, с заявлением может обратиться лицо, осуществляющее за ним уход или его опекун.

Военно-учетный документ на бланке должен быть выдан (заменен) в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в ТЦК.

Изменения военно-учетного документа на бланке вносятся по письменному обращению гражданина Украины в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления, поданного гражданином Украины, кроме сведений о прохождении военной службы, если его срок требует уточнения в воинской части (учреждении) или архивном учреждении .

Ведомости выдачи военно-учетных документов на бланке вместе с заявлениями и документами (копиями документов), которые были основанием для выдачи военно-учетных документов, и распечатанными карточками из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сшиваются в отдельное дело и хранятся в течение 10 лет.

Военно-учетный документ на бланке лица, которому прекращено гражданство Украины в соответствии с Законом «О гражданстве Украины», подлежит сдаче в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел (соответствующий орган СБУ, подразделение разведывательного органа) по месту последнего пребывания на военном учете.

Гражданин Украины может передавать военно-учетный документ на бланке работнику, ответственному за ведение военного учета, для внесения изменений при получении расписки, оформленной по форме согласно приложению 3.

За порчу или халатное хранение военно-учетного документа на бланке гражданин Украины несет ответственность в соответствии с законом.

Ниже приводим само постановление, где указана новая форма.

Автор: Наталья Мамченко

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