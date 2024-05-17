Кабмин уволил трех заместителей Мининфраструктуры

19:41, 17 мая 2024
Решением Кабмина уволены Азархина, Васькова и Юрченко.
Источник фото: ЦТС
Кабинет Министров Украины провел в пятницу, 17 мая, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Решением Правительства уволены:
- Азархина Александра Константиновна с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
- Васькова Юрия Юрьевича с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
- Юрченко Анну Станиславовну с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции.
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