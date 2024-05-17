Мужчинам призывного возраста понадобится дополнительный документ для получения консульских услуг

Зарубежные дипломатические учреждения по-новому будут предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.

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С 18 мая зарубежные дипломатические учреждения Украины возобновят предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, подчеркивая новые требования, включающие дополнительные документы.

Основные изменения и новые требования

Процедура предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся или проживают за рубежом, смогут подавать заявления на консульские услуги. Кроме стандартных документов, теперь необходимо будет подавать военно-учетный документ (ВОД) в бумажном или электронном виде (е-учетный документ).

Бумажный военно-учетный документ (ВОД)

Бумажный ВОД может быть в виде удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников), военного билета или временного удостоверения военнообязанного (для военнообязанных). Бумажные документы будут действовать только до запуска электронного кабинета призывника.

Электронный военно-учетный документ (е-УУД)

Электронный ВОД - это цифровой документ, который можно будет сформировать с 18 июня после актуализации данных в электронном кабинете призывника. Он должен быть сформирован не ранее, чем за три дня до обращения в консульское учреждение.

Временная альтернатива и исключения

Что делать, если нет ни бумажного, ни электронного ВОД?

Граждане могут стать на временный консульский учет или обновить свои данные на учете и подать заявление на консульскую услугу без ВОД. Документы для учета подаются вместе с пакетом документов на услугу. Перечень необходимых документов можно найти на сайте соответствующего дипломатического учреждения. Эта процедура временная и будет действовать до запуска электронного кабинета призывника.

Случаи, когда ВОД не нужен

ВОД не нужен для:

- Оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.

- Консульских действий в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства.

- Обращений за консульской услугой арестованных или лишенных свободы.

Что делать, если нет ВОД и загранпаспорта?

Для временного консульского учета загранпаспорт является обязательным. Гражданам, которые его не имеют, нужно дождаться 18 июня для создания е-ВОД, после чего обратиться в консульство для оформления загранпаспорта. Также возможно оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.

Электронный кабинет призывника

Электронный кабинет призывника будет реализован в мобильном приложении "Резерв+", доступном с 18 мая в App Store и Google Play. Он позволит актуализировать данные и с 18 июня формировать е-ВОД.

Напомним, направление на ВВК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а позже в случае необходимости.

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