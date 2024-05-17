Чоловікам призовного віку знадобиться додатковий документ для отримання консульських послуг

З 18 травня закордонні дипломатичні установи України відновлять надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, наголошуючи на нових вимогах, що включають додаткові документи.
Основні зміни та нові вимоги
З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають або проживають за кордоном, зможуть подавати заяви на консульські послуги. Окрім стандартних документів, тепер необхідно буде подавати військово-обліковий документ (ВОД) у паперовому або електронному вигляді (е-ВОД).
Паперовий ВОД може бути у вигляді посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних). Паперові документи будуть діяти лише до запуску електронного кабінету призовника.
Електронний ВОД – це цифровий документ, який можна буде сформувати з 18 червня після актуалізації даних в електронному кабінеті призовника. Він має бути сформований не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи.
Тимчасова альтернатива та винятки
Громадяни можуть стати на тимчасовий консульський облік або оновити свої дані на обліку і подати заяву на консульську послугу без ВОД. Документи для обліку подаються разом з пакетом документів на послугу. Перелік необхідних документів можна знайти на сайті відповідної дипломатичної установи. Ця процедура тимчасова і діятиме до запуску електронного кабінету призовника.
ВОД не потрібен для:
Для тимчасового консульського обліку закордонний паспорт є обов'язковим. Громадянам, які його не мають, потрібно дочекатися 18 червня для створення е-ВОД, після чого звернутися до консульства для оформлення закордонного паспорта. Також можливо оформити посвідчення особи на повернення в Україну.
Електронний кабінет призовника буде реалізований у мобільному додатку «Резерв+», доступному з 18 травня в App Store та Google Play. Він дозволить актуалізувати дані та з 18 червня формувати е-ВОД.
Нагадаємо, направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.
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