Митні перевірки повертається з оновленими правилами: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 14 травня підписав Закон № 3613-IX, який вносить зміни до Митного кодексу та інших законів щодо особливостей митного контролю і оформлення певних категорій товарів. Цей закон поновлює повноваження митних органів на проведення документальних перевірок відповідності митному законодавству. Про це повідомляє Держмитслужба.
Законом передбачено поновлення наступних видів перевірок:
Митні органи зобов’язані відновити на невикористаний строк всі документальні перевірки та зустрічні звірки, які були розпочаті і не завершені до 24 лютого 2022 року. Акти за результатами цих перевірок, заперечення до актів, податкові повідомлення-рішення, які не були вручені до цієї дати, мають бути надіслані до 1 липня 2024 року.
Закон встановлює критерії для включення підприємств до плану-графіку документальних планових виїзних перевірок митного органу на 2024 рік. До перевірок будуть включені підприємства, які:
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