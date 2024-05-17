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Митні перевірки повертається з оновленими правилами: Зеленський підписав закон

09:23, 17 травня 2024
Зеленський підписав закон про поновлення повноважень митних органів на проведення перевірок.
Митні перевірки повертається з оновленими правилами: Зеленський підписав закон
Джерело фото: news.dtkt.ua
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Президент України Володимир Зеленський 14 травня підписав Закон № 3613-IX, який вносить зміни до Митного кодексу та інших законів щодо особливостей митного контролю і оформлення певних категорій товарів. Цей закон поновлює повноваження митних органів на проведення документальних перевірок відповідності митному законодавству. Про це повідомляє Держмитслужба.

Законом передбачено поновлення наступних видів перевірок:

  • Планові виїзні документальні перевірки.
  • Позапланові виїзні документальні перевірки.
  • Невиїзні документальні перевірки.
  • Зустрічні звірки.

Митні органи зобов’язані відновити на невикористаний строк всі документальні перевірки та зустрічні звірки, які були розпочаті і не завершені до 24 лютого 2022 року. Акти за результатами цих перевірок, заперечення до актів, податкові повідомлення-рішення, які не були вручені до цієї дати, мають бути надіслані до 1 липня 2024 року.

Закон встановлює критерії для включення підприємств до плану-графіку документальних планових виїзних перевірок митного органу на 2024 рік. До перевірок будуть включені підприємства, які:

  • Ввозять на митну територію України підакцизні товари або товари, щодо яких застосовуються особливі види мита.
  • Вивозять з України товари, на які встановлено вивізне мито.
  • Оформлюють митні декларації із звільненням від сплати митних платежів або використанням пільг та розстроченням.
  • Мають неповну інформацію про складові митної вартості.
  • Порушують правила класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД.
  • Недостовірно декларують країну походження товарів, що впливає на бюджетні надходження.
  • Оприлюднення планів перевірок

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