Митні перевірки повертається з оновленими правилами: Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон про поновлення повноважень митних органів на проведення перевірок.

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Президент України Володимир Зеленський 14 травня підписав Закон № 3613-IX, який вносить зміни до Митного кодексу та інших законів щодо особливостей митного контролю і оформлення певних категорій товарів. Цей закон поновлює повноваження митних органів на проведення документальних перевірок відповідності митному законодавству. Про це повідомляє Держмитслужба.

Законом передбачено поновлення наступних видів перевірок:

Планові виїзні документальні перевірки.

Позапланові виїзні документальні перевірки.

Невиїзні документальні перевірки.

Зустрічні звірки.

Митні органи зобов’язані відновити на невикористаний строк всі документальні перевірки та зустрічні звірки, які були розпочаті і не завершені до 24 лютого 2022 року. Акти за результатами цих перевірок, заперечення до актів, податкові повідомлення-рішення, які не були вручені до цієї дати, мають бути надіслані до 1 липня 2024 року.

Закон встановлює критерії для включення підприємств до плану-графіку документальних планових виїзних перевірок митного органу на 2024 рік. До перевірок будуть включені підприємства, які:

Ввозять на митну територію України підакцизні товари або товари, щодо яких застосовуються особливі види мита.

Вивозять з України товари, на які встановлено вивізне мито.

Оформлюють митні декларації із звільненням від сплати митних платежів або використанням пільг та розстроченням.

Мають неповну інформацію про складові митної вартості.

Порушують правила класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Недостовірно декларують країну походження товарів, що впливає на бюджетні надходження.

Оприлюднення планів перевірок

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