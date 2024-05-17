Таможенные проверки возвращается с обновленными правилами: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая подписал Закон № 3613-IX, который вносит изменения в Таможенный кодекс и другие законы относительно особенностей таможенного контроля и оформления определенных категорий товаров. Этот закон возобновляет полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соответствия таможенному законодательству. Об этом сообщает Гостаможслужба.
Законом предусмотрено возобновление следующих видов проверок:
Таможенные органы обязаны восстановить на неиспользованный срок все документальные проверки и встречные сверки, которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года. Акты по результатам этих проверок, возражения к актам, налоговые уведомления-решения, которые не были вручены до этой даты, должны быть направлены до 1 июля 2024 года.
Закон устанавливает критерии для включения предприятий в план-график документальных плановых выездных проверок таможенного органа на 2024 год. К проверкам будут включены предприятия, которые:
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