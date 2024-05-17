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Кабмін звільнив трьох заступників Мінінфраструктури

19:41, 17 травня 2024
Рішенням Кабміну звільнено Азархіну, Васькова та Юрченко.
Кабмін звільнив трьох заступників Мінінфраструктури
Джерело фото: ЦТС
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Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 17 травня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішенням Уряду звільнено:

  • Азархіну Олександру Костянтинівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Васькова Юрія Юрійовича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Юрченко Анну Станіславівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

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