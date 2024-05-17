Кабмін звільнив трьох заступників Мінінфраструктури

Рішенням Кабміну звільнено Азархіну, Васькова та Юрченко.

Джерело фото: ЦТС

Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 17 травня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішенням Уряду звільнено:

Азархіну Олександру Костянтинівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Васькова Юрія Юрійовича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Юрченко Анну Станіславівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

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