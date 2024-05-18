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Оновлення даних у ЦНАПі: які документи потрібно мати з собою військовозобов’язаним, алгоритм

10:38, 18 травня 2024
В Україні з 18 травня ЦНАПи приймають військовозобов'язаних для оновлення даних.
Оновлення даних у ЦНАПі: які документи потрібно мати з собою військовозобов’язаним, алгоритм
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Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону. 

Відсьогодні, тобто 18 травня, військовозобов’язані українці віком 18–60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані.

Один із способів це зробити – прийти у ЦНАП. У Мінцифрі повідомили, що розробили електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.

Як це працюватиме

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу та надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Тоді адміністратор вносить дані в електронну систему – інформація автоматично підтягується в Оберіг і заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

«Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу», - наголосили у Мінцифри.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Як писала «Судово-юридична газета», військового квитка в Дії не буде – у постанові Кабміну лише передбачається така технічна можливість.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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