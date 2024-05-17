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Військового квитка в Дії не буде – у постанові Кабміну лише передбачається така технічна можливість

21:10, 17 травня 2024
Кабмін прописав технічну можливість формування військово-облікового документа через Дію, однак наразі через Дію він формуватися не буде – Мінцифри.
Військового квитка в Дії не буде – у постанові Кабміну лише передбачається така технічна можливість
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Наразі в застосунку «Дія» не буде військового квитка, хоча постанова Кабміну і передбачає таку опцію його формування «у разі технічної реалізації». Про це «Судово-юридичній газеті» повідомили у Мінцифри.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

У постанові вказано, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

в електронній формі — засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації);

у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується  постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.

При цьому ВОД, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними до видачі ВОД нового зразка.

Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

  • Електронного кабінету призовника,   військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;
  • Державного веб-порталу   електронних  публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;
  • Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія у разі технічної реалізації.

Втім, Мінцифри звертає увагу на фразу «у разі технічної реалізації». Тобто, наразі такої реалізації не буде.

Постанова набирає чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації №3633-ІХ (законопроект 10449).

Автор: Наталя Мамченко

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Військового квитка в Дії не буде – у постанові Кабміну лише передбачається така технічна можливість

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