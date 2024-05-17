Конкурс від виробника закінчився трагедією: в США підліток помер через гострі чипси

Розтин підтвердив, що 14-річний хлопець помер від екстракту перцю чилі в чипсах.

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14-річний підліток з американського штату Массачусетс помер від споживання великої кількості екстракту перцю чилі. До цього він брав участь у конкурсі, в якому зʼїв гострий чипс. Про це пише Associated Press із посиланням на результати розтину.

Учень 10 класу з міста Вустер Гарріс Волоб помер у вересні 2023 року після того, як з’їв чипс Paqui в межах конкурсу One Chip Challenge від виробника. Як свідчать дані, отримані після розтину, хлопець помер від серцево-легеневої зупинки «на тлі нещодавнього вживання харчової речовини з високою концентрацією капсаїцину».

Розтин показав, що Гарріс мав кардіомегалію — вроджено збільшене серце. Як каже керівник відділу кардіології Медичного центру Тафтса Джеймс Удельсон, вживання капсаїцину могло призвести до ішемії серцевого м’яза.

Хоча результати розтину і свідчать про ваду серця, яка, ймовірно, зробила Гарріса більш вразливим до негативного впливу екстракту перцю чилі, люди без такого діагнозу також можуть мати серйозні проблеми через споживання великої кількості капсаїцину, сказав ще один кардіолог Сайєд Гайдер.

У Виконавчому офісі громадської безпеки та безпеки Массачусетсу зауважили, що держава оприлюднила лише причину та спосіб смерті підлітка, а повний звіт не опублікують, адже він «не вважається частиною публічного протоколу».

Як повідомляє видання, раніше чипс продавався за 10 доларів в коробці у формі труни, на упаковці було попередження, що він призначений лише для дорослих. А втім, у дітей не було проблем з купівлею продукту. З усієї території США надходили повідомлення про підлітків, які мали проблеми зі здоровʼям після участі в конкурсі.

Завдання змагання передбачало, що учасники їли чипс Paqui, а потім мали перевірити, як довго вони зможуть обійтися без іншої їжі та води. Нещодавно у Paqui зауважили, що продукт відповідав стандартам безпечності, але після смерті підлітка його прибрали з полиць магазинів.

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