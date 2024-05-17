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Конкурс от производителя закончился трагедией: в США подросток умер из-за острых чипсов

21:41, 17 мая 2024
Вскрытие подтвердило, что 14-летний парень умер от экстракта перца чили в чипсах.
Конкурс от производителя закончился трагедией: в США подросток умер из-за острых чипсов
Фото иллюстративное
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14-летний подросток из американского штата Массачусетс умер от потребления большого количества экстракта перца чили. До этого он участвовал в конкурсе, в котором съел острый чипс. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на результаты вскрытия.

Ученик 10 класса из города Вустер Гаррис Волоб умер в сентябре 2023 года после того, как съел чипс Paqui в рамках конкурса One Chip Challenge от производителя. Как свидетельствуют данные, полученные после вскрытия, парень умер от сердечно-легочной остановки "на фоне недавнего употребления пищевого вещества с высокой концентрацией капсаицина".

Вскрытие показало, что Харрис имел кардиомегалию - врожденно увеличенное сердце. Как говорит руководитель отдела кардиологии Медицинского центра Тафтса Джеймс Удельсон, употребление капсаицина могло привести к ишемии сердечной мышцы.

Хотя результаты вскрытия и свидетельствуют о пороке сердца, который, вероятно, сделал Харриса более уязвимым к негативному воздействию экстракта перца чили, люди без такого диагноза также могут иметь серьезные проблемы из-за потребления большого количества капсаицина, сказал еще один кардиолог Сайед Гайдер.

В Исполнительном офисе общественной безопасности и безопасности Массачусетса отметили, что государство обнародовало только причину и способ смерти подростка, а полный отчет не опубликуют, ведь он "не считается частью публичного протокола".

Как сообщает издание, раньше чипс продавался за 10 долларов в коробке в форме гроба, на упаковке было предупреждение, что он предназначен только для взрослых. Впрочем, у детей не было проблем с покупкой продукта. Со всей территории США поступали сообщения о подростках, которые имели проблемы со здоровьем после участия в конкурсе.

Задание соревнования предполагало, что участники ели чипс Paqui, а затем должны были проверить, как долго они смогут обойтись без другой еды и воды. Недавно в Paqui отметили, что продукт соответствовал стандартам безопасности, но после смерти подростка его убрали с полок магазинов.

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