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Государство будет компенсировать фермерам 80% стоимости разминирования: как подать заявку

09:29, 18 мая 2024
Правительство Украины выделило 3 миллиарда гривен на разминирование земель.
Государство будет компенсировать фермерам 80% стоимости разминирования: как подать заявку
Источник фото: kharkov.comments.ua
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Украинские фермеры, которые провели разминирование своих земель за свой счет, могут рассчитывать на компенсацию в размере 80% стоимости этой услуги. По инициативе Кабинета Министров Украины, правительство заложило в бюджете на 2024 год 3 миллиарда гривен для этих целей. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Обновленный порядок использования этих средств предусматривает компенсации как для фермеров, чьи земли уже были разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года, так и для тех, кто планирует провести разминирование в будущем. Государство будет компенсировать 80% от стоимости разминирования.

Фермеры, которые уже очистили свои участки, могут подавать заявки на получение компенсации, предъявив соответствующие документы, такие как договор на услуги разминирования и акт о предоставленных услугах. Заявки будет рассматривать Комиссия при Министерстве экономики.

Те фермеры, которые только планируют разминирование своих земель, также могут подавать заявки на компенсацию через Государственный аграрный реестр. Стоимость разминирования будет определяться на открытых торгах.

Однако, не все фермеры могут претендовать на эту компенсацию. Например, те, кто находится под санкциями Украины, или владельцы земель, которые являются гражданами страны-агрессора, не имеют права на получение этой поддержки.

Принятие нового порядка предоставит фермерам благоприятные условия для восстановления сельскохозяйственного производства на загрязненных землях, что особенно актуально на территориях, где происходили боевые действия, или которые были деоккупированы.

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