ЕС рассматривает возможность отправки инструкторов в Украину с 2025 года

ЕС рассматривает идею обучения украинских военных на их территории.

Источник фото: welt

Европейские правительства и Брюссель активно рассматривают идею обучения украинских солдат не только на территории ЕС, но и в Украине, начиная с 2025 года. По данным немецкой газеты Welt, которая ссылается на свои источники, такой план обсуждался на заседании Военного комитета ЕС.

Идею обучения украинских военных на их территории впервые высказал генерал Михаэль ван дер Лаан, командующий Тренировочной миссии ЕС (EUMAM), которая осуществляет подготовку украинских солдат в странах Евросоюза. Франция и некоторые страны Восточной Европы и Балтии являются самыми активными сторонниками этой идеи, хотя Германия пока не определилась со своей позицией из-за рисков безопасности.

Однако, перенос учений может потребовать согласия парламента и дополнительного финансирования, а также вызвать определенные трудности в решении вопроса о безопасности и возможной реакции Евросоюза в случае потерь среди европейских инструкторов.

Пока решение о будущей судьбе миссии EUMAM еще не принято, однако ожидается, что вопрос будет рассмотрен в июле во время пересмотра мандата миссии. Сейчас миссия продолжается до ноября 2024 года, а учения проводятся преимущественно на территории Польши и Германии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.