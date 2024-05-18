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Военно-учетный документ в электронной форме будет содержать QR-код – постановление Кабмина

10:00, 18 мая 2024
Военно-учетный документ будет даже у лиц, признанных непригодными или достигших предельного возраста пребывания в запасе.
Военно-учетный документ в электронной форме будет содержать QR-код – постановление Кабмина
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Постановление вступает в силу 18 мая одновременно с законом об усилении мобилизации №3633-ІХ (законопроект 10449).

Военно-учетный документ выдается также и тем, кто был исключен из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления №559. То есть военно-учетный документ будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. У таких граждан, исключенных из военного учета, военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключениях из военного учета.

Военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется):

в электронной форме - средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дия), в том числе с использованием мобильного приложения Дия (в случае технической реализации);

в бумажной форме – на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 559.

При этом ВОД, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными до выдачи ВОД нового образца.

Военно-учетным документом призывников, военнообязанных и резервистов, а также граждан, исключенных из военного учета, в электронной форме является отражение в электронной форме сведений о гражданине Украины, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также сведения об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.

Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

  • Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием его мобильного приложения;
  • Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Портала Дия, в частности с использованием мобильного приложения Дия в случае технической реализации.

ВОД в электронной форме формируется на безвозмездной основе по желанию лица после прохождения им электронной идентификации и аутентификации.

В ВОД в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода, содержащий сведения об указанном документе (QR-код военно-учетного документа) при наличии следующих сведений:

  • ФИО, дата рождения, РНОКПП;
  • отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
  • сведения о результатах медицинских осмотров, которые проводились с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;
  • сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;
  • воинское звание;
  • военно-учетная специальность (для военнообязанных и резервистов СБУ – код профиля подготовки и направление служебной и оперативно-служебной деятельности);
  • уникальный номер записи в Демографическом реестре;
  • сведения об исполнении воинского долга;
  • сведения о военном учете;
  • сведения об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию;
  • дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

ВОД в электронной форме и бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Проверка ВОД в электронной форме осуществляется путем считывания QR-кода инициатором проверки с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения в электронной форме в форме информационного сообщения.

QR-код должен быть пригодным для считывания техническими средствами, цельным, невредимым, нанесенным на любой носитель достаточного размера и необходимой контрастности.

Основанием неподтверждения военно-учетного документа в электронной форме является непригодность QR-кода считывания техническими средствами.

Автор: Наталья Мамченко

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