Мужчины за рубежом для подачи заявки на выдачу паспорта должны будут сформировать электронный военно-учетный документ – МИД

Возможность подать военно-учетный документ в бумажном виде для получения консульских услуг будет только до 18 июня, далее – только электронный.

МИД сообщил, что возобновляется прием новых заявлений на предоставление консульских услуг для мужчин за границей. Так, МИД уже распорядился зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

Итак, с 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся/проживающие за границей, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому, за словами МЗС, кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Під паперовим військово-обліковим документом МЗС має на увазі подання посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям – військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Паперові військово-облікові документи діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника. Після його запуску діятимуть електронні військово-облікові документи, які кожен заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті.

Що таке електронний військово-обліковий документ (е-ВОД)?

Як пояснює МЗС, це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Починаючи з 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника. При цьому МЗС посилається на застосунок Резерв+ (раніше «Судово-юридична газета» розповідала, як у ньому авторизуватися).

Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним і актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника.

Зісканувавши код зі смартфона заявника консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості отримати консульську послугу.

Також у МЗС пояснили, що робити, якщо електронний кабінет призовника ще не запрацював, але і паперового документа немає.

Так, громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа.

У такому разі не потрібно робити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку (такі документи подаються у рамках запису в електронну чергу на відповідну консульську послугу разом із пакетом необхідних для її отримання документів).

Перелік документів, необхідних для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних для перебування на ньому міститься у відповідному розділі на сайті закордонної дипломатичної установи, яка надає цю послугу для мешканців свого консульського округу.

У разі наявності дозволу на проживання в іноземній державі, громадянин має також додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік.

Важливо уточнити, що загалом така процедура є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість самостійного формування електронного військово-облікового документа. З цього моменту прийняття на облік або оновлення даних консульського обліку вже не буде замінювати собою вимогу надання електронного військово-облікового документа.

Коли можна не подавати паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг?

Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках.

По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. «білий паспорт»).

По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства.

По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що робити, якщо немає не лише паперового військово-облікового документа, а й закордонного паспорта?

Для взяття на тимчасовий консульський облік наявність закордонного паспорта обов'язкова. У такому разі громадянин має дочекатися 18 червня, коли, згідно з повідомленням Міністерства оборони, в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ. Сформувавши такий документ, громадянин зможе звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта.

Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. «білий паспорт»).

Що таке електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста та коли він запрацює?

Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста — один з методів оновлення військово-облікових даних. Згідно з інформацією Міністерства оборони, електронний кабінет буде реалізований у форматі мобільного застосунку “Резерв+”, який можна буде завантажити лише з офіційних маркетів App Store та Google Play.

Застосунок для військовозобов'язаних з'явиться 18 травня, аби в кожного була можливість виконати свій обов'язок та уточнити свої контактні дані.

З 18 червня у застосунку з'явиться можливість після уточнення своїх даних сформувати витяг з реєстру Оберіг з особистими персональними та службовими даними, які зберігаються в реєстрі (електронний військово-обліковий документ, е-ВОД).

З усіх питань щодо роботи застосунку можна буде звертатися у службу підтримки, яку забезпечує Міністерство оборони України. Додаткова інформація буде опублікована у день запуску сервісу.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа. Згідно з ним військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія у разі технічної реалізації.

Автор: Наталья Мамченко

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