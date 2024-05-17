В Киеве по требованию США задержали подозреваемого в убийстве американца по требованию США

Мужчину подозревают в убийстве двух человек во Флориде.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве задержали гражданина Соединенных Штатов по подозрению в совершении серии преступлений, в частности, в убийстве двух человек во Флориде. Подозреваемый находится под экстрадиционным арестом до 14 июля 2024 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Шевченковский районный суд города Киева определил меру пресечения для подозреваемого, после чего прокуроры начали процедуру передачи его компетентным органам США.

Эта ситуация имеет долгую историю. В марте 2021 года суд решил экстрадировать подозреваемого в США, но это решение обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Однако 9 ноября 2023 года ЕСПЧ признал, что не обнаружил нарушений в этом деле. 8 апреля 2024 года решение суда стало окончательным.

После этого решения подозреваемый уклонился от правоохранителей. Но 16 мая 2024 года его задержали в Шевченковском районе столицы.

По материалам дела, подозреваемый дважды проходил военную службу в Украине, однако был уволен с нее из-за неудачного испытательного срока по собственной инициативе.

«По материалам экстрадиционного дела, подозреваемый дважды проходил военную службу в Украине: в течение 1,5 месяца в 2016 году и менее 1 месяца - в 2022-м. С 16 марта по 29 апреля 2016 года он проходил службу с испытательным сроком как иностранный гражданин, однако по своим морально-деловым качествам испытательный срок не прошел, в связи с чем был уволен с военной службы. По информации, предоставленной стороной защиты, подозреваемый также проходил службу по контракту с 27 июля 2022 по 21 августа 2022 года. Уволился по собственному желанию», - говорится в сообщении.

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