Отключение света в Киеве и части областей на субботу не планируется, – ДТЭК

17 мая еще действуют графики отключения света, однако 18 их возвращения не планируется.

В пятницу, 17 мая, с 19:00 до 00:00 в столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются графики обесточиваний. Однако, по информации ДТЭК, уже на субботу, 18 мая, энергетики не запланировали ограничений электроэнергии.

Относительно субботы, энергетики отметили: "Ситуация крайне изменчива". В случае изменений ситуации в энергосистеме ДТЭК обещает оперативно информировать на своих ресурсах.

В компании призвали экономно использовать свет.

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