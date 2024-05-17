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Відключення світла у Києві та частині областей на суботу не планується, – ДТЕК

20:09, 17 травня 2024
17 травня ще діють графіки відключення світла, проте 18 їх повернення не планується.
Відключення світла у Києві та частині областей на суботу не планується, – ДТЕК
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У п’ятницю, 17 травня, із 19:00 до 00:00 у столиці а також на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині застосовуються графіки знеструмлень. Проте, за інформацією ДТЕК, вже на суботу, 18 травня, енергетики не запланували обмежень електроенергії.

Щодо суботи, енергетики наголосили: «Ситуація вкрай мінлива». У разі змін ситуації в енергосистемі ДТЕК обіцяє оперативно інформувати на своїх ресурсах.

У компанії закликали ощадливо використовувати світло.

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