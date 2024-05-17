Відключення світла у Києві та частині областей на суботу не планується, – ДТЕК

17 травня ще діють графіки відключення світла, проте 18 їх повернення не планується.

У п’ятницю, 17 травня, із 19:00 до 00:00 у столиці а також на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині застосовуються графіки знеструмлень. Проте, за інформацією ДТЕК, вже на суботу, 18 травня, енергетики не запланували обмежень електроенергії.

Щодо суботи, енергетики наголосили: «Ситуація вкрай мінлива». У разі змін ситуації в енергосистемі ДТЕК обіцяє оперативно інформувати на своїх ресурсах.

У компанії закликали ощадливо використовувати світло.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.