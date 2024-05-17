У Києві за вимогою США затримали підозрюваного у вбивстві американця

Чоловіка підозрюють у вбивстві двох осіб у Флориді.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві затримали громадянина Сполучених Штатів за підозрою у вчиненні серії злочинів, зокрема, у вбивстві двох осіб у Флориді. Підозрюваний перебуває під екстрадиційним арештом до 14 липня 2024 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Шевченківський районний суд міста Києва визначив запобіжний захід для підозрюваного, після чого прокурори розпочали процедуру передачі його компетентним органам США.

Ця ситуація має довгу історію. У березні 2021 року суд вирішив екстрадувати підозрюваного до США, але це рішення оскаржили в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Однак 9 листопада 2023 року ЄСПЛ визнав, що не виявив порушень у цій справі. 8 квітня 2024 рішення суду стало остаточним.

Після цього рішення підозрюваний ухилився від правоохоронців. Але 16 травня 2024 року його затримали у Шевченківському районі столиці.

За матеріалами справи, підозрюваний двічі проходив військову службу в Україні, однак був звільнений з неї через невдачливий випробувальний термін із власної ініціативи.

«За матеріалами екстрадиційної справи, підозрюваний двічі проходив військову службу в Україні: протягом 1,5 місяця у 2016 році та менш як 1 місяця — у 2022-му. З 16 березня по 29 квітня 2016 він проходив службу із випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим був звільнений з військової служби. За інформацією, наданою стороною захисту, підозрюваний також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 по 21 серпня 2022 року. Звільнився за власним бажанням», – йдеться у повідомленні.

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