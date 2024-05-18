Військово-обліковий документ в електронній формі буде містити QR-код – постанова Кабміну

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.
Постанова набирає чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації №3633-ІХ (законопроект 10449).
Військово-обліковий документ видається також і тим, хто був виключений з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою №559. Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.
Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):
в електронній формі — засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації);
у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.
При цьому ВОД, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними до видачі ВОД нового зразка.
Військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також громадян, виключених з військового обліку, в електронній формі є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.
Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:
ВОД в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.
У ВОД в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа) за наявності таких відомостей:
Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.
ВОД в електронній формі та у паперовій формі мають однакову юридичну силу.
Перевірка ВОД в електронній формі здійснюється шляхом зчитування QR-коду ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості в електронній формі у формі інформаційного повідомлення.
QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.
Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.
Автор: Наталя Мамченко
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