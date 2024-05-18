Військово-обліковий документ в електронній формі буде містити QR-код – постанова Кабміну

Військово-обліковий документ буде навіть в осіб, які визнані непридатними чи досягли граничного віку перебування у запасі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Постанова набирає чинності 18 травня одночасно із законом про посилення мобілізації №3633-ІХ (законопроект 10449).

Військово-обліковий документ видається також і тим, хто був виключений з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою №559. Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.

Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

в електронній формі — засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації);

у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.

При цьому ВОД, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними до видачі ВОД нового зразка.

Військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також громадян, виключених з військового обліку, в електронній формі є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія у разі технічної реалізації.

ВОД в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.

У ВОД в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа) за наявності таких відомостей:

ПІБ, дата народження, РНОКПП;

окремий номер запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

військове звання;

військово-облікова спеціальність (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ — код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);

унікальний номер запису в Демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

ВОД в електронній формі та у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Перевірка ВОД в електронній формі здійснюється шляхом зчитування QR-коду ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості в електронній формі у формі інформаційного повідомлення.

QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

Автор: Наталя Мамченко

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