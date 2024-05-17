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ЄС розглядає можливість відправки інструкторів в Україну з 2025 року

20:45, 17 травня 2024
ЄС розглядає ідею навчання українських військових на їхній території.
ЄС розглядає можливість відправки інструкторів в Україну з 2025 року
Джерело фото: welt
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Європейські уряди та Брюссель активно розглядають ідею навчання українських солдатів не лише на території ЄС, але й в Україні, починаючи з 2025 року. За даними німецької газети Welt, яка посилається на свої джерела, такий план обговорювався на засіданні Військового комітету ЄС.

Ідею навчання українських військових на їхній території вперше висловив генерал Міхаель ван дер Лаан, командувач Тренувальної місії ЄС (EUMAM), яка здійснює підготовку українських солдатів у країнах Євросоюзу.  Франція та деякі країни Східної Європи і Балтії є найактивнішими приверженцями цієї ідеї, хоча Німеччина поки не визначилася зі своєю позицією через безпекові ризики.

Проте, перенесення навчань може вимагати згоди парламенту та додаткового фінансування, а також викликати певні труднощі у вирішенні питання щодо безпеки і можливої реакції Євросоюзу в разі втрат серед європейських інструкторів.

Поки рішення щодо майбутньої долі місії EUMAM ще не ухвалене, проте очікується, що питання буде розглянуто в липні під час перегляду мандата місії. Наразі місія продовжується до листопада 2024 року, а навчання проводяться переважно на території Польщі та Німеччини.

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