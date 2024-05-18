Держава компенсуватиме фермерам 80% вартості розмінування: як подати заявку

Уряд України виділив 3 мільярди гривень на розмінування земель.

Джерело фото: kharkov.comments.ua

Українські фермери, які провели розмінування своїх земель власним коштом, можуть розраховувати на компенсацію у розмірі 80% вартості цієї послуги. За ініціативою Кабінету Міністрів України, уряд заклав у бюджеті на 2024 рік 3 мільярди гривень для цих цілей. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Оновлений порядок використання цих коштів передбачає компенсації як для фермерів, чиї землі вже були розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, так і для тих, хто планує провести розмінування у майбутньому. Держава компенсуватиме 80% від вартості розмінування.

Фермери, які вже очистили свої ділянки, можуть подавати заявки на отримання компенсації, пред'явивши відповідні документи, такі як договір на послуги розмінування та акт про надані послуги. Заявки розглядатиме Комісія при Міністерстві економіки.

Ті фермери, які лише планують розмінування своїх земель, також можуть подавати заявки на компенсацію через Державний аграрний реєстр. Вартість розмінування буде визначатися на відкритих торгах.

Проте, не всі фермери можуть претендувати на цю компенсацію. Наприклад, ті, хто перебуває під санкціями України, або власники земель, які є громадянами країни-агресора, не мають права на отримання цієї підтримки.

Ухвалення нового порядку надасть фермерам сприятливі умови для відновлення сільськогосподарського виробництва на забруднених землях, що особливо актуально на територіях, де відбувалися бойові дії, або які були деокуповані.

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