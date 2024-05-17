Военного билета в Дії не будет – в постановлении Кабмина предусматривается только такая техническая возможность

Кабмин прописал техническую возможность формирования военно-учетного документа через Дію, однако сейчас через Дію он формироваться не будет – Минцифры.

Пока в приложении «Дія» не будет военного билета, хотя постановление Кабмина и предусматривает такую опцию его формирования «в случае технической реализации». Об этом «Судебно-юридической газете» сообщили в Минцифре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

В постановлении указано, что военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется):

в электронной форме - средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія), в том числе с использованием мобильного приложения Дія (в случае технической реализации);

в бумажной форме – на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 559.

При этом ВОД, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными до выдачи ВОД нового образца.

Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием его мобильного приложения;

Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

Портал Дія, в частности с использованием мобильного приложения Дія в случае технической реализации.

Впрочем, Минцифры обращает внимание на фразу «при технической реализации». То есть пока такой реализации не будет.

Постановление вступает в силу 18 мая одновременно с законом об усилении мобилизации №3633-ІХ (законопроект 10449).

Автор: Наталья Мамченко

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