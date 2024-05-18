В случае смены email военнообязанные мужчины за границей, зарегистрированные в е-кабинете, обязаны внести изменения в учетные данные – правительство одобрило постановление

Мужчины за границей могут уточнить данные через электронный кабинет – Кабмин утвердил порядок.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

В Минобороны заявили, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно загрузить на смартфон. Пользователи за границей также могут им воспользоваться, судя по комментариям.

Однако до сих пор непонятно, какой нормативно-правовой акт регулирует его использование.

Так, Кабмин постановлением от 17 мая 2024 г. №565 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей с использованием электронного кабинета.

Этим постановлением Кабмин согласился с предложением Минобороны по реализации в течение двух лет экспериментального проекта. Координатором проекта Минобороны. Финансирование проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи.

Однако в нормативно-правовом акте речь не идет об использовании приложения (или «застосунку») «Резерв+». Аналогично не упоминается это приложение и в Порядке оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов №559, которым утверждена новая форма ВОД.

Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета.

Так, средствами электронного кабинета уточняются:

адрес проживания;

номера средств связи;

адрес электронной почты.

Уточнение учетных данных лица прекращается средствами электронного кабинета в случае, когда данные сведения не прошли арифметический и/или логический контроль, о чем лицу посылается уведомление средствами электронного кабинета.

Адрес электронной почты не может быть изменен чаще, чем раз в семь суток.

В случае смены адреса электронной почты лицо в течение суток с момента такого изменения обязано уточнить учетные данные.

Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста на смартфон и пройти электронные идентификацию и аутентификацию, которые позволяют однозначно установить личность.

Уточненные учетные данные вместе со сведениями о ФИО, дате рождения, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или серии и/или номере паспорта гражданина Украины автоматически передаются в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» средствами электронного кабинета.

По результатам уточнения учетных данных лицо после прохождения электронной идентификации и проверки подлинности средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста автоматически получает сведения из Реестра и/или военно-учетный документ в электронной форме.

Сведения, полученные из Реестра (при наличии) по результатам уточнения учетных данных, являются:

ФИО

дата рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

отдельный номер записи в Реестре;

сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лица к исполнению воинского долга;

сведения о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации;

воинское звание;

военно-учетная специальность;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения об исполнении воинского долга; сведения о военном учете; сведения о представлении о розыске в Национальную полицию;

дата и время формирования.

Электронное информационное взаимодействие осуществляется с использованием средств системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность подать военно-учетный документ в бумажном виде для получения консульских услуг будет только до 18 июня, далее – только электронный.

Автор: Наталя Мамченко

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