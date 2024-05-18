В случае смены email военнообязанные мужчины за границей, зарегистрированные в е-кабинете, обязаны внести изменения в учетные данные – правительство одобрило постановление

В Минобороны заявили, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно загрузить на смартфон. Пользователи за границей также могут им воспользоваться, судя по комментариям.
Однако до сих пор непонятно, какой нормативно-правовой акт регулирует его использование.
Так, Кабмин постановлением от 17 мая 2024 г. №565 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей с использованием электронного кабинета.
Этим постановлением Кабмин согласился с предложением Минобороны по реализации в течение двух лет экспериментального проекта. Координатором проекта Минобороны. Финансирование проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи.
Однако в нормативно-правовом акте речь не идет об использовании приложения (или «застосунку») «Резерв+». Аналогично не упоминается это приложение и в Порядке оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов №559, которым утверждена новая форма ВОД.
Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета.
Так, средствами электронного кабинета уточняются:
Уточнение учетных данных лица прекращается средствами электронного кабинета в случае, когда данные сведения не прошли арифметический и/или логический контроль, о чем лицу посылается уведомление средствами электронного кабинета.
Адрес электронной почты не может быть изменен чаще, чем раз в семь суток.
В случае смены адреса электронной почты лицо в течение суток с момента такого изменения обязано уточнить учетные данные.
Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста на смартфон и пройти электронные идентификацию и аутентификацию, которые позволяют однозначно установить личность.
Уточненные учетные данные вместе со сведениями о ФИО, дате рождения, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или серии и/или номере паспорта гражданина Украины автоматически передаются в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» средствами электронного кабинета.
По результатам уточнения учетных данных лицо после прохождения электронной идентификации и проверки подлинности средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста автоматически получает сведения из Реестра и/или военно-учетный документ в электронной форме.
Сведения, полученные из Реестра (при наличии) по результатам уточнения учетных данных, являются:
Электронное информационное взаимодействие осуществляется с использованием средств системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность подать военно-учетный документ в бумажном виде для получения консульских услуг будет только до 18 июня, далее – только электронный.
Автор: Наталя Мамченко
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