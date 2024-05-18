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Украина знает, сколько мужчин уехали за границу и не вернулись, — Михаил Подоляк

10:18, 18 мая 2024
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украине известны цифры в отношении мужчин, уехавших за границу как легально, так и нелегально.
Украина знает, сколько мужчин уехали за границу и не вернулись, — Михаил Подоляк
Фото: DW
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У Украины есть данные о том, сколько мужчин выехали за границу и не вернулись. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы. Подоляк заявил, что «называть конкретные цифры точно не будем».

"Имеем цифры. Все цифры есть, но они постоянно уточняются с учетом того, что нужно постоянно проводить анализ, как это происходило в начале", - сообщил Подоляк.

Напомним, что зарубежные дипломатические учреждения будут по-новому предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.

Возможность подать военно-учетный документ в бумажном виде для получения консульских услуг будет только до 18 июня, далее – только электронный.

Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

Также мы писали, что Германия и Польша готовы возвращать военнообязанных, но для этого требуются межправительственные договоренности.

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