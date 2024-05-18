Украина знает, сколько мужчин уехали за границу и не вернулись, — Михаил Подоляк

У Украины есть данные о том, сколько мужчин выехали за границу и не вернулись. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.
Он отметил, что эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы. Подоляк заявил, что «называть конкретные цифры точно не будем».
"Имеем цифры. Все цифры есть, но они постоянно уточняются с учетом того, что нужно постоянно проводить анализ, как это происходило в начале", - сообщил Подоляк.
Напомним, что зарубежные дипломатические учреждения будут по-новому предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.
Возможность подать военно-учетный документ в бумажном виде для получения консульских услуг будет только до 18 июня, далее – только электронный.
Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.
Также мы писали, что Германия и Польша готовы возвращать военнообязанных, но для этого требуются межправительственные договоренности.
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